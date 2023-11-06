غير مكلفة .. طريقة عمل التونة بالمنزل

اذا كنت من محبي التونة وتحاولين عملها بالمنزل نقدم لكي الطريقة الصحيحة عمل التونة مثل الجاهزة : -

المقادير : -

٤سمك ماكريل. او سمك التونه المتاح عندك

١/٤ كوب خل

٥ فصوص ثوم صحيح

١حبة بصل

٣ملعقة ملح

ورق لورا

٤فصوص حبهان

٤فصوص قرنفل

شرائح ليمون

للحفظ

١كوب خل

١كوب عصير ليمون

٢ورق لورا

الطريقة تحضير : -



يغسل السمك ويقطع راسه ويوضع

فوق الماء المغلي علي النار على مصفه فوق الحلة حمام بخار يعنى.

ويوضع معه القرنفل و البصل والثوم وورق اللورا والحبهان و شرائح الليمون فى الماء والفلفل والملح على السمك ونغطيه لمدة ٣٠ دقيقة

نرفعه من علي النار حتي يبرد ونخلي

القشرة والشوك وتوضع في برطمان زجاج معقم ومعها الخل والليمون وورق اللورا..

ويغلق بإحكام ويستخدم بعد يومين