أعاد الهيبة للزمالك.. ناقد رياضي عن تجميد حسين لبيب لأحمد فتوح

علق الناقد الرياضي اسلام صادق، على قرار الزمالك بتجميد اللاعبين المتخلفين عن معسكر الفريق، عبر فيسبوك.

وكتب: "حسين لبيب ينجح في أول اختبار له بتجميد أحمد فتوح ومنع مشاركته أمام بيراميدز وعدم التجديد له أول قرار في إعادة الهيبة والاحترام للزمالك".

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي.



وجاء البيان كالتالي إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب.



وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي , مصطفى الزناري ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.



.قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.



وتوجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.