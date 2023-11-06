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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة خالد سليم تحتفل بعيده ميلاده على طريقتها الخاصة.. وتوجه له هذه الرسالة

خالد سليم وزوجته
خالد سليم وزوجته خيرية

حرصت خيرية زوجة المطرب خالد سليم على تهنئته بعيد ميلاده وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

ونشرت خيرية صورة تجمعها بخالد سليم وعلقت عليها قائلة: يا رب السنة ديه تحقق كل اللي في نفسك و دايما ناجح و كلنا فخورين بيك.
 

عيد ميلاد خالد سليم 

ويحتفل خالد سليم اليوم بعيد ميلاده الـ 48 حيث أنه من مواليد 6 نوفمبر عام 1975.
 

نبذة عن حياة خالد سليم

ولد خالد سليم في 6 نوفمبر 1975 في الكويت، لديه أخوين أكبر منه وأخت واحدة تصغره، عاش في الكويت حتى أنهي الثانوية العامة في مدرسة عبد الله العسعوسي الثانوية بنين، ولكن خلال فترة حياته كان يقضي إجازة الصيف مع أسرته كل عام في مصر. تزوج من خيرية منذ ما يقرب من 12 عام.

 

بداية خالد سليم الفنية 

بدأ المطرب خالد سليم مشواره فى الفن منذ صغره حيث أنه كان يهوي سماع الموسيقي ومطربين الزمن الجميل ومنهم محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وورده، ودعمه فى ذلك أفراد أسرته بجلب له نوعيات مختلفة من الموسيقي .

وكانت أول آلة عزف عليها الهرمونيكا حيث كان يعزف أغانيه المفضلة معتمدا علي حاسة السمع وتخمين النغمة الصحيحة، وهذا الوقت الذي لاحظ فيه أباه موهبته وأهداه اورج، وهذا فعلا ساعده علي تنمية موهبته الفنية.

خيرية زوجة المطرب خالد سليم المطرب خالد سليم عيد ميلاد خالد سليم

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