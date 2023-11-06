كارثة.. تناول الكرواسون يعرضك للسكتة الدماغية

استهلاك كمية كبيرة من الحبوب المكررة، مثل الكرواسون والخبز الأبيض، يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتناول الكرواسون والخبز الأبيض والمكرونة ، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية حذرت دراسة جديدة من مخاطر وعواقب وخيمة من الإفراط في تناول قطع الخبز المحمص الأبيض والمكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها أو إعدادها بواسطة الحبوب المكررة، تصل إلى حد الوفاة المبكرة وفقا ل ديلي ميل.

ويرتبط مثل الكرواسون والخبز الأبيض، بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية والسكتة الدماغية والموت، بحسب موقع "ميديكال".

وقام الباحثون، بجامعة سيمون فريزر في كندا، بفحص النظم الغذائية من مجموعات سكانية متنوعة في البلدان المنخفضة والمتوسطة والعالية الدخل حول العالم على مدى 16 عامًا من التحليل الذي شمل 137130 مشاركًا في 21 دولة، بما في ذلك كندا، وجد الباحثون أن تناول الحبوب المكررة والسكريات المضافة قد زاد بشكل كبير على مر السنين.

وتم تصنيف الحبوب إلى ثلاث مجموعات: الحبوب المكررة والحبوب الكاملة والأرز الأبيض. تشمل الحبوب المكررة المنتجات المصنوعة من الدقيق المكرر (مثل الدقيق الأبيض)، بما في ذلك الخبز الأبيض والمكرونة النودلز وحبوب الإفطار والمقرمشات ومنتجات المخابز الحلويات التي تحتوي على الحبوب المكررة.

وتضمنت الحبوب الكاملة دقيق الحبوب الكاملة (مثل الحنطة السوداء) والحبوب الكاملة السليمة أو المتشققة (مثل الشوفان).

ووجدت الدراسة أن تناول أكثر من 7 حصص من الحبوب المكررة يوميًا كان مرتبطًا بزيادة خطر الموت المبكر بنسبة 27٪، وخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 33٪، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 47٪.