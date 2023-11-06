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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة وليد أزارو إلى الأهلي

وليد ازارو
وليد ازارو

اكد الإعلامى أحمد شوبير إنه لم تحدث مفاوضات من جانب النادى الأهلى لاستعادة المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب المارد الأحمر السابقوعجمان الإماراتي الحالى.


 

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت أن هناك بعض المحبين من جانب النادى الأهلى استطلعوا رأىوليد أزارو في العودة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى وهو ما رحب به المهاجم المغربي.


 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا في مباراته المقبلة والمقرر لها الأربعاء 8 نوفمبر المقبل في الرابعة مساء  علي ستاد القاهرةفي مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب 

وحقق  الأهلي فوزًا صعبًا امس على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمانأحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-202

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