أول رد من أحمد فتوح على قرار إدارة الزمالك بعرضه للبيع

علق أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، على قرارات مجلس إدارة الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية "الاستوري".





ونشر فتوح تعليق ايموشن "ساخرا ويضحك".





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء الأحد في مقر النادي .

وجاء البيان كالتالي:

إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب

وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين، أحمد فتوح

محمد صبحي مصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، وتوجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي.

تعيين كابتن معتمد جمال مدربا عاما، وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.