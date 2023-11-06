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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. نسرين طافش أمام محكمة الجيزة بعد تأجيل قضيتها

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على صورة الفنانة نسرين طافش أثناء خروجها من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية عقب تأجيل معارضتها على حبسها 3 سنوات لجلسة 16 نوفمبر الجاري. 

 

ورافق نسرين طافش مساعدتها ودفاعها عقب حضورها صباح اليوم الى مقر المحكمة واستكتابها من قبل هيئة المحكمة وتأجيل القضية لحين عرض الاستكتاب على الطب الشرعي 

 

وأجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر، دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636لسنة 2023 لجلسة 16 نوفمبر لعرض الاستكتاب على الطب الشرعي.

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شيك بـ 4 ملايين جنيه.. قرار عاجل من المحكمة بشأن نسرين طافش

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بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة - فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ  يتضمن أمرا من المتهم الى البنك بان يدفع الى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد. 

 

وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

 

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نسرين طافش محكمة الجيزة أكتوبر الفنانة نسرين طافش حبسها 3 سنوات

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