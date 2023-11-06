أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل للقوة الأفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأفريقى

قام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة بتنظيم فعاليات ورشة العمل الخامسة عشر الخاصة بوضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية ضمن القوة الإفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا "والتى عقدت على مدار (3) أيام بحضور (49) مشاركاً من مسئولى الإتحاد الأفريقى والقدرات الإقليمية والتجمعات الإقتصادية الأفريقية، وبعثات دعم السلام التابعة لمفوضية الأمن والسلم ، ممثلى مراكز التدريب المعتمدة وكذا ممثلى الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالإتحاد الأفريقى فى ضوء الدور الهام الذى تقوم به وزارة الداخلية ومشاركتها فى تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية على المستوى الوطنى والإقليمى فى القارة الأفريقية..

وتعد ورشة العمل أكبر حدث تدريبى قارى ينظمه الإتحاد الأفريقى سنوياً لمتابعة وضع وتنفيذ البرامج التدريبية على المستوى القارى.

عقدت الفاعلية تحت عنوان (تطبيق قواعد الإمتثال و المسائلة فى مهام دعم السلام التابعة للإتحاد الأفريقى – التحديات و الفرص).

شهدت جلسات الإنعقاد مناقشات مثمرة لعدة موضوعات جاء أبرزها (تقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن ورشة العمل الرابعة عشر التى عقدت فى ديسمبر 2022 - مراجعة التقدم الذى تم إحرازه فى تنفيذ خطة التدريب الحالية - إستكشاف الفرص المتاحة لدمج الموضوعات الخاصة "بالإمتثال والمسائلة فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولى الإنسانى" فى البرامج التدريبية - طرح مسودة خطة التدريب للقوة الأفريقية الجاهزة 2024/ 2026 لمناقشتها و إبداء أى ملاحظات عليها).

وفى ختام فاعليات ورشة العمل أصدرت اللجنة المنظمة تقرير ختامى تضمن عدداً من النتائج أبرزها (إعتماد نتائج المراجعات التى تمت لتقييم مدى التقدم فى تنفيذ خطة التدريب الحالية 2021/2023 والإستعانة بتلك المراجعات لصياغة توجيهات إرشادية من شأنها رفع كفاءة عملية التدريب وبناء القدرات الأفريقية - تسجيل الملاحظات والمداخلات التى أجراها المشاركين على مسودة خطة التدريب للقوة الأفريقية الجاهزة 2024/2026 تمهيداً لتعديلها وإعتماد نسختها النهائية - عرض التقرير النهائى لورشة العمل على"اللجنة الفنية الخاصة للدفاع والأمن والسلم " تمهيداً لمشاركته مع الدول الأعضاء).

أعرب مسئولى الإتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقيا عن إمتنانهم لمستوى التنظيم المتميز و الذى أسهم فى إنجاح الفعالية وكذا المداخلات والمناقشات التى أبرزت ما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.

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