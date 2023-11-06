روسيا: الغرب يدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن دول الغرب الجماعي تدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى.



وقال لافروف: "الآن نرى كيف يدفع الأنجلوسكسونيون حرفيًا الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبيرة. ويتجلى هذا الخط بالكامل في مناطق أخرى، بما في ذلك أوكرانيا. هناك العديد من الأمثلة، ولكن النتيجة هي نفسها الخسارة أو الخسارة"، حسبما نقلت سبوتنيك خلال الماراثون التعليمي.



وأشار لافروف قائلا أن نتيجة مثل هذه السياسات التي تنتهجها الدول الغربية هي "تصاعد الإرهاب والتطرف، وكسر مصائر الناس، وتدمير الأسر، وتدفق ملايين اللاجئين" علي حد وصفه.