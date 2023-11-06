ضربتي وأهانني.. سائق يتخلص من شخص في مشاجرة بالقليوبية

تشاجر المجني عليه مع أحد الاشخاص فأهانه وضربه وعقد العزم علي الثأر لكرامته والانتقام لما حدث له، فتتبع المجني عليه واصطحب معه شخصين لمعاونته علي اتمام جريمته وما أن وصلوا لمكان تواجده حتي انهالوا عليه بالضرب و طعنة المتهم الاول بسكين انهت حياته في الحال.

أحداث الواقعة

فى يوم 22 / 3 / 2023، قام كل من: " محمود ع.م" 20 سنة سائق " عمر ف.ع"21 سنة المهنه حاصل على دبلوم صنايع " محمد ع.م" 22 سنة ومقيم بدائرة قسم أول بنها قتلوا المجني عليه " أحمد ع ع " عمداً مع سبق الإصرار.

وبيت المتهمين النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض وشوم بأنه وإبان الواقعة ولحدوث مشادة سابقة على الواقعة بين المتهم الأول والمجني عليه تطورت إلى تعدى المجنى عليه علي المتهم الاول بالضرب واهانته وانصراف المجني عليه صوب طريقه ورفقته الشاهد الأول والذي علم المتهم الأول بدرب المجني عليه به فاستعان بالمتهمان الثاني والثالث وتوجهوا إلى حيث اتجه المجني عليه. وما أن ظفروا به حتى حدثت مشادة بينهم حاول فيها المجني عليه والشاهد الأول الذود عن أنفسهما وحال إشهار المتهمين أسلحة بيضاء أحرزها الأول وأداة عصا حازها الثاني والقاء الثالث لاداه طوب عليهما فكال له المتهم الثاني عدة ضربات بالأداة دوزته بكتفه ورأسه وقدمه وجسده حال قيام الأول بمباغتته خلفاً بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض السكين إحرازه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه وحال وجود الثالث على مسرح الجريمة.

وقضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الأولى، فى القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنح قسم أول بنها، والمقيدة برقم 931 لسلة 2023 كلي شمال بنها، بتأجيل محاكمة المتهمين لجلسة الأربعاء المقبل 8 من شهر نوفمبر الجارى للمرافعة.