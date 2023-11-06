عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضربتي وأهانني.. سائق يتخلص من شخص في مشاجرة بالقليوبية

شخص يتخلص من اخر
شخص يتخلص من اخر بالقليوبية

تشاجر المجني عليه مع أحد الاشخاص فأهانه وضربه وعقد العزم علي الثأر لكرامته والانتقام لما حدث له، فتتبع المجني عليه واصطحب معه شخصين لمعاونته علي اتمام جريمته وما أن وصلوا لمكان تواجده حتي انهالوا عليه بالضرب و طعنة المتهم الاول بسكين انهت حياته في الحال. 

أحداث الواقعة

فى يوم 22 / 3 / 2023، قام كل من: " محمود ع.م" 20 سنة سائق " عمر ف.ع"21 سنة المهنه حاصل على دبلوم صنايع " محمد ع.م" 22 سنة ومقيم بدائرة قسم أول بنها قتلوا المجني عليه " أحمد ع ع "  عمداً مع سبق الإصرار.

وبيت المتهمين النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض وشوم بأنه وإبان الواقعة ولحدوث مشادة سابقة على الواقعة بين المتهم الأول والمجني عليه تطورت إلى تعدى المجنى عليه علي المتهم الاول بالضرب واهانته وانصراف المجني عليه صوب طريقه ورفقته الشاهد الأول والذي علم المتهم الأول بدرب المجني عليه به فاستعان بالمتهمان الثاني والثالث وتوجهوا إلى حيث اتجه المجني عليه. وما أن ظفروا به حتى حدثت مشادة بينهم حاول فيها المجني عليه والشاهد الأول الذود عن أنفسهما وحال إشهار المتهمين أسلحة بيضاء أحرزها الأول وأداة عصا حازها الثاني والقاء الثالث لاداه طوب عليهما فكال له المتهم الثاني عدة ضربات بالأداة دوزته بكتفه ورأسه وقدمه وجسده حال قيام الأول بمباغتته خلفاً بالظهر بطعنة بالسلاح الأبيض السكين إحرازه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه وحال وجود الثالث على مسرح الجريمة. 

وقضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الأولى، فى القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنح قسم أول بنها، والمقيدة برقم 931 لسلة 2023 كلي شمال بنها، بتأجيل محاكمة المتهمين لجلسة الأربعاء المقبل 8 من شهر نوفمبر الجارى للمرافعة.

ضربتي واهانني سائق يتخلص من اخر انهت حياته سكين سلاح ابيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

موضوعات متعلقة

تجديد حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في القليوبية

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية.. فيديو

وزيرة البيئة: إلزام شركات الأسمنت بتقليل استخدام الفحم حفاظا على نقاء الهواء

التنمية المحلية: إزالة 457 بناء مخالفا و4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

مستشار أوباما السابق ينصح بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الطفل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نوع من الخضروات يخلصك من الزكام فورا

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

فيديو

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ