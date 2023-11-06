إلهام شاهين: استعنت بأشياء تمنحني العجز من أجل " الفريدو "

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها سعت إلي الاستغناء عن المكياج بشكل كامل أثناء تجسيدها دورها ضمن أحداث حكاية الفريدو ، والتي تعد أولي حكاية مسلسل 55 مشكلة حب .

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لصدى البلد : ليست هذه المرة الأولي التي أظهر فيها بدون مكياج في عمل فني ، فقد استعنت في حكاية الفريدو بأي شيء من الممكن أن يمنحني " عجز " في هذا الدور .

وأضافت إلهام شاهين : هذا الأمر كان ملائما للشخصية ، فقد اقترحت بنفسي هذا الشكل للشخصية بعد قراءتي لها ، وساعدتني في ذلك الاستايلست الخاصة بالعمل شقيقتي إيناس شاهين .

حكاية “ ألفريد” التي قدمها عدد من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

إلهام شاهين والسينما :

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط السينمائي ، بعد ان تعاقدت على فيلمين من المقرر ان تبدأ فى تصويرهما خلال الفترة القادمة .

حيث من المقرر ان تبدأ خلال الفترة القادمة تصوير فيلم فيتو ، وهو من إخراج ياسر سامي ويشاركها فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف .

كما تواصل حالياً التحضير الى فيلم أخر بعنوان الحب كله ، ويتم ترشيح باقي الابطال المشاركين لها فى بطولة العمل .