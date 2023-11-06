تشييع جثمان ليلى صديق طليقة مدحت صالح من مسجد مصطفى محمود

شيع اليوم جثمان ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح من مسجد مصطفى محمود.

وحرص الفنان مدحت صالح على أداء صلاة الجنازة وتشيع الجثمان ،كما حضر الفنان سامح الصريطي والموسيقار عمرو سليم

وتوفيت ليلى صديق صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وهي والدة المخرج أدهم مدحت صالح. تدهورت حالتها الصحية في الأيام الأخيرة حتى توفيت.

أعلن الفنان شريف ادريس وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب “لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلى صديق.”

من المعروف أن ليلى صديق هي ثاني زيجات الفنان مدحت صالح، وأنجبت منه ابنتها هانيا وابنها المطرب والمخرج أدهم مدحت صالح.