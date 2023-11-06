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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الألسن تستضيف أولى ندوات مبادرة كنوز آثار الفيوم

عميدة كلية الالسن
عميدة كلية الالسن اثناء الندوة

 

 شهدت الدكتورة  نجلاء سعد عميد كلية الألسن بجامعة الفيوم ، ندوة كنوز آثار الفيوم، التي حاضر خلالها د رشا طه الأستاذ المساعد  بكلية الآثار بالفيوم ورئيس لجنة الوعي الأثري بالكلية، وأ. نرمين عاطف مديرة وحدة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين،  بمقر الكلية ، والتى أقيمت تحت رعايةا لدكتور  ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

تحدثت أ.د نجلاء سعد حول الأهمية التاريخية والسياحية لمحافظة الفيوم كونها تضم آثارًا ممثلة لحقب زمنية متنوعة وتتميز بموقعها للجغرافي وطبيعتها الملائمة للسياحة.

وشددت على ضرورة زيادة وعي أفراد المجتمع وعلى رأسهم طلاب وطالبات الجامعة بالآثار والعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية.


من جانبها تناولت د. رشا طه التوعية بقيمة الآثار الثابتة والمحفوظة داخل المتاحف وحمايتها من التلف البشري المتعمد وغير المتعمد، وأضحت دور الفرد والمجتمع فى الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري  ، كما أكدت ضرورة اتباع كافة التعليمات والقواعد داخل المناطق الأثرية والمتاحف.

 

وأشادت بالاهتمام الكبير من جانب الدولة بتطوير المناطق الأثرية وقطاع المتاحف إلى جانب معامل ترميم الآثار التى تلعب دوراً كبيراً فى علاج وصيانة الآثار.

فيما عرضت أ. نرمين عاطف لأبرز المعالم الأثرية بمنطقة اللاهون حيث تضم هرم اللاهون والذي يرجع لعهد الملك سنوسرت الثاني أحد ملوك عصر الدولة الوسطى ويبلغ ارتفاع الهرم ٤٨م وطوله ١٠٦ م ومبني علي قبة صخرية يبلغ طولها ١٢م.

 

وشرحت أهم المعالم الأثرية التي يحويها الهرم، وبينت اهميته التاريخية منذ اكتشافه وحتى الآن، واكدت أن الهرم مفتوح أمام الزائرين، ودعت الطلاب لزيارته في الفترة المقبلة.

 

 

 

جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم بمدارس سنورس

 

 

 

جامعة الفيوم تنظم دورة تدريبية في مهارات التطوع وتنمية المجتمع

 

 

 

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