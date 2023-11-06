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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الحكومة الأردنية بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

الأردن
الأردن

قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، اليوم الأثنين، إن الأردن ستقاوم مخططات تهجير السكان المواطنين من فلسطين بكل قوتها.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأردنية في تصريحات صحفية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي مصرة على التدمير، لافتا إلى أن هذه الحرب نتيجتها الوحيدة هي الدمار.

وأشار مبيضين إلى أن الجهود الأردنية التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هدفها وقف الحرب وإدخال المساعدات، لافتا إلى أن الأردن يدعم الوساطة القطرية المتعلقة بملف الأسرى.

وشدد المتحدث باسم الحكومة الأردنية في تصريحاته، على أن الأمن في الضفة الغربية مسألة أمن وطني أردني.

وقال مبيضين، إن الحكومة الأردنية أبلغت جميع الأطراف بأنها سترسل مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض فتح معبر رفح ويمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الأثنين، بأنه وفقا لتوجهات الملك عبد الله الثاني، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات لـ المستشفى الميداني الأردني في غزه، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ووفقا له، تؤكد القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى الميداني الأردني مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوًا لـ المستشفى الميداني الأردني بـ غزة.

الأردن: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خط أحمر وإعلان حرب

الأردن: أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة إعلان حرب

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