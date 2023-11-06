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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب فستان زفاف.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين بعد تصدر التريند

مي عز الدين
مي عز الدين

تصدرت الفنانة مي عز الدين مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي بعد مشاركتها في مسرحية "زواج اصطناعي"، التي عرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

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وظهرت مي عز الدين، خلال العرض المسرحي بفستان زفاف، مما جعل الجمهور يبحث عن خبر زواجها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتحرص الفنانة مي عز الدين، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وتفضل مي عز الدين، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عز الدين، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي في معظم الأوقات ولا تفضل وضع المكياج.

وإليكم صور مي عز الدين 

مي عز الدين صور مي عز الدين اطلالات مى عز الدين

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