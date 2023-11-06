برلماني يشيد بجهود الرئيس السيسي في احتواء الأزمة السودانية

قال النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ، إن مصر وجنوب السودان تجمعها روابط أزلية وتاريخا ممتدا دعمت خلاله القاهرة تطلعات شعب جنوب السودان نحو مستقبل أفضل إيمانا بحقه في تحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة.



أضاف “ الشريف” فى تصريحات له اليوم، أن القيادة السياسية لم تدخر جهدا الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق في اكتساب العديد من الخبرات في المجالات المختلفة ومنها تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني خاصة خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة بما يحافظ على مصالح شعوبنا.

وأشاد النائب مصطفى قدري الشريف، بما أكده الرئيس السيسي أثناء لقائه اليوم مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير عن دعم مصر الكامل بالجهود المبذولة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.



وأثني الشريف على التوافق بين مصر وجنوب السودان وتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة السودانية ومطالبة الطرفين تغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم تدخل أطراف خارجية من شأنها تعميق المشكلة لتجنب الشعب السوداني المزيد من الدمار والتشتيت.



وأكد النائب مصطفى قدري الشريف على ان القيادة السياسية تعمل علي دعم كافة الجهود لاستقرار السودان والحفاظ على مقدراتها.