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رئيس التحرير
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تعليم

الفيوم تستضيف البطولة الرياضية لشمال الصعيد للتربية الفكرية الداون والتأخر الدراسي والتوحد

وكيلة وزارة تعليم
وكيلة وزارة تعليم الفيوم اثناء افتتاح البطولة

نظمت الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، البطلة الإقليمية لشمال الصعيد في ألعاب القوى وكرة السلة لمدارس التربية الفكرية، بمحافظة الفيوم - الأستاد الرياضي ، التى أقيمت تحت رعاية وتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

 

شارك فى البطولة محافظات شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف -  المنيا - الوادي الجديد - اسيوط)، بمشاركة عدد 110 طالبة وطالبة بمدارس التربية الفكرية ، للمنافسة على 72 مركز على مستوى شمال صعيد مصر  ، وطلاب مدارس التربية الفكرية (الاعاقة الفكرية وطلاب الدمج )، وتشمل البطولة على عدد من الألعاب ومنها الوثب الطويل - جلة - عدو 100 متر - كرة السلة بنين وبنات.

 

افتتح البطولة  الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وأ. ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتور محمد يونس خبير الإعاقة السمعية ولغة الإشارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وأ. هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتورة ياسمين محمد محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وأ. طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية ، والدكتورة سومية عطية مدير مدرسة التربية الفكرية بالفيوم، وا. سيد كاسب مدير مدرسة الأمل للصم بنات، والعلاقات العامة والإعلام .

 

كما شارك فريق مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم بتقديم فقرة استعراضية في افتتاحية المسابقة  ، تم إعلان نتيجة البطولة الرياضية للتربية الفكرية، وتسليم الميداليات وشهادات التقدير والتكريم.

 

حيث حققت محافظة الفيوم 19 مركز على مستوى البطولة ، منهم 7 ميدالية ذهبية ، و 8 فضية ، و 4 برونزية، وذلك كما يلي :

سباق 100 متر عدو بنين داون - مركز أول  ، سباق 100 متر عدو بنين توحد - مركز أول   ، سباق 100 متر عدو بنين تأخر عقلي - مركز ثالث  ، سباق 100 متر عدو بنات داون - مركز ثاني  ، سباق 100 متر عدو بنات توحد - مركز ثالث   ، سباق 100 متر عدو بنات تأخر عقلي - مركز أول وثاني كرة السلة بنين - مركز أول كرة السلة بنات - مركز أول ، و دفع الجلة بنين داون - مركز ثاني  و دفع الجلة بنين توحد - مركز أول  ودفع الجلة بنين تأخر عقلي - مركز ثالث ودفع الجلة بنات داون - مركز ثاني  ودفع الجلة بنات توحد - مركز ثاني  ودفع الجلة بنات تأخر عقلي - مركز ثاني ووثب طويل بنين داون - مركز ثاني  ووثب طويل بنين توحد - مركز أول  وثب طويل بنات داون - مركز ثاني وثالث ووثب طويل بنات توحد - مركز أول  ووثب طويل بنات تأخر عقلي - مركز أول.

 

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، وقدمت رساله شكر وتقدير وترحيب بالمحافظات المشاركة في البطولة، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البطولة ، وجميع المشاركين والمشرفين، على البطولة وظهورها بالشكل المميز والذي يليق بمحافظة الفيوم ، كما قدمت وكيل الوزارة ، رسالة شكر وتقدير للتربية الخاصة بالمديرية ، ومدرسة التربية الفكرية بالفيوم ومدرسة الأمل للصم بنات وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

 

جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم بمدارس سنورس

 

 

 

 

 

تعليم الفيوم ينظم بطولة السباحة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية

 

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الفيوم اخبار الفيوم البطولة الرياضية إقليم شمال الصعيد التربية الفكرية

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