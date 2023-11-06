منتخب الشباب يخوض مرانه الأول استعدادا لبطولة شمال إفريقيا

خاض منتخب مصر للشباب مرانه الأول بقيادة مديره الفني وائل رياض، اليوم ،الإثنين، على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادا لبطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من ١١ وحتى ٢٢ نوفمبر الجاري.



شهد المران حضور حازم إمام و محمد بركات ومحمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمساندة ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة.



وحرص الثلاثي على توجيه كلمة للاعبين طالبوهم خلالها باغتنام الفرصة وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية لاسيما وأن هذا الجيل يضم عناصر مميزة ويعول اتحاد الكرة كثيرا عليهم ليكونوا مستقبل الكرة المصرية.



جاء المران الأول لمنتخب الشباب قويا وحماسيا من جانب جميع اللاعبين، لرغبتهم في كسب ثقة المدير الفني، وحجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب، فيما اختتم المران بتقسيمة قام خلالها الجهاز الفني بالتركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.