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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الليثي يدعو في مؤتمر "المرأة في الإسلام" إلى إنشاء رابطة إعلاميات الدول الإسلامية

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

دعا الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات، دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى إقامة "رابطة إعلاميات الدول الإسلامية" تحت رعاية الاتحاد الذي يضطلع بجهود كبيرة في مجال دعم وتمكين المرأة، مع الحرص على التقدير والدعم المعنوي لها وإبراز نجاحاتها ومساهماتها في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عمرو الليثي، في أعمال "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام" والذي تستضيفه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وانطلقت أعماله اليوم وتستمر لمدة 3 أيام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما قدم اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ورقة عمل خلال المؤتمر، توضح جهود الاتحاد فى دعم وتمكين المرأة، وأهمية مشاركة المرأة فى مهارات التدريب والتثقيف المقامة من خلال أكاديمية (اوسبو) للتدريب الإعلامي، وتعزيز وجود المرأة في الهيكل الإداري للاتحاد وحرص الاتحاد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمرأة.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة، وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تنتقص من حقوق المرأة في الإسلام، وتأكيد أن التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة.

ويختتم المؤتمر أعماله بعد غد الأربعاء، ومن المتوقع أن يثمر عن وضع خريطة طريق للإصلاحات القانونية والمبادرات السياسية لتعزيز العدالة وتمكين المرأة في المجتمعات الإسلامية، إضافة إلى تبني وثيقة شاملة بعنوان "وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام".

ويتضمن المؤتمر خمس جلسات عمل يناقش خلالها وزراء ومسئولون وعلماء ومفكرون من الجنسين، مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، بالإضافة إلى آفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، جنبا إلى جنب مع مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.

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