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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تطلق برنامجا تدريبيا حول أساسيات التعليم المدمج.. اليوم

صدى البلد

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات يقدم المركز يومي الاثنين والثلاثاء 6 و 7 نوفمبر 2023 برنامج بنك المعرفة المصري والبحث عن المصادر، وبرنامج أساسيات التعليم المدمج.

وعلى جانب آخر جهود جبارة تبذلها الفرق الطبية المتواجدة في مستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش) في تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يعمل الدكاترة على انقاذ حياة أبناء الشعب الفلسطيني، بكل طاقتهم وجهدهم دون تقصير في بذل اي مجهود.

ويقوم الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب القاهرة، في الوقت الحالي بعمل أقل ما يوصف به انه بطولي، حيث نجح هو وطاقم مساعديه الطبي الذين تواجدوا منذ الساعات الأولي لفتح معبر رفح و خلال ٤٨ ساعة من العمل المتواصل دون هدنه في إجراء ١٧ عملية، وارتقعت في اليوم الثالث إلي 21 عملية في ثلاث ايام.

وكشف الدكتور طارق عزت رئيس قسم الأورام بجامعة الزقازيق، تفاصيل إجراء عدد من العمليات الجراحية للمصابين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام الشهير بكلية طب القاهرة وطاقمه الطبي ومساعدوه أجروا 17 عملية من عمليات الكسور المعقدة.

ووصف الدكتور طارق عزت، الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب القاهرة بالعملاق، نظرآ للمجهود والجهد الكبير الذي يقدم بدون ادخار اي نقطة عرق، وجاءت العمليات متنوعة وصعبة حيث كانت عمليات الكسور معقدة جدا ودقيقة وتمت داخل مستشفي العريش العام.

ووصف الدكتور طارق اوضاع اصابات القادمين من فلسطين بإنها اصابات في غاية البشاعة والأوضاع في غاية الصعوبة.

وتشارك مستشفيات جامعة القاهرة، بالتنسيق مع مستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش) في تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب.

وصرح الدكتور محمد الخشت، بأنه تم استدعاء عدد من الأطباء بمستشفيات قصر العيني مع دخول أول فوج من سيارات الإسعاف داخل الشريط الحدودي عند معبر رفح؛ وعلى الفور تم الانتشار السريع وتم إرسال الأطباء يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 نوفمبر وكانوا بكامل الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحالات بكل تداعياتها.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الأطباء المشاركين من تخصصات التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، والقلب والصدر، والأشعة، وذلك لعلاج المصابين وإجراء العمليات فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها أشقاؤنا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب  الدكتور الخشت، عن ثقته فى  أن تساهم هذه الخطوة فى توفير الرعاية الصحية للمصابين وتخفيف معاناتهم، معربًا عن تضامن المجتمع المصري وجامعة القاهرة مع الشعب الفلسطيني فى مثل هذه الظروف  وذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة القاهرة ودعم دور الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تأكيدًا لدور مصر العربي ودعم أشقائنا فى فلسطين.

من جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، إن مشاركة أطباء قصر العيني تلعب دورا حاسماً فى تقديم المساعدات والإسعافات الأولية ومعالجة حالات الحوادث؛ نظرًا للظروف العصيبة التى تمر بها دولة فلسطين الشقيقة.

وأشار إلى أنه تم إعداد جداول الانتشار السريع والطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة لدعم المستشفيات الأخرى التي تحتاج إلى دعم خارج نطاق مستشفيات جامعة القاهرة وبالأخص مستشفيات محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة في هذا الشان لتوفير الإمدادات وزيادة التخصصات المطلوبة فى هذه الفترة الحرجة.

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