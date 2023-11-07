مجلس الوزراء: منطقة المثلث الذهبي واعدة وبها الكثير من الثروات المعدنية

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المثلث الذهبي يقع بين قنا وسفاجا والقصير، وهذه المنطقة واعدة، وبها الكثير من المقومات، سواء سياحية متمثلة في شواطئ البحر الأحمر والكثير من الثروات المعدنية القائمة في هذه المنطقة، ويتم تطوير حاليا ميناء سفاجا.

وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اجتماع رئيس الوزراء أمس، حول هذا الشأن، يهدف إلى وضع تصور لكيفية تطوير هذه المنطقة الواعدة، وهناك مخطط عام لتطوير هذه المنطقة.

وأشار إلى أن المخطط يتمثل في إقامة مناطق صناعية وزراعية ولوجستية بجوار ميناء سفاجا، وهدف اجتماع الحكومة؛ هو كيفية تفعيل هذا المخطط على أرض الواقع، وهناك توجه في هذا السياق بأن تكون هناك شراكات مع القطاع الخاص في تطوير هذه المنطقة الواعدة.

ولفت إلى أن الدولة تولي أولوية رئيسية لمسألة الصناعة، والرئيس السيسي أكد هذا الأمر كثيرا، فهناك فجوة دولارية، والتعاون بشكل هيكلي مع هذه الفجوة يتطلب توطين الصناعة ووجود مكون محلي في الصناعة؛ هو أمر مهم، وعلى أولويات الدولة، لذلك الدولة تقدم حوافز لتنمية الصناعة بطرق مختلفة بتخصيص أراضٍ أو المجمعات الصناعية، وتسليمها إلى المصنعين أو المشروعات الجادة/ وتسهيل عملية التراخيص.