عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الوزراء: منطقة المثلث الذهبي واعدة وبها الكثير من الثروات المعدنية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المثلث الذهبي يقع بين قنا وسفاجا والقصير، وهذه المنطقة واعدة، وبها الكثير من المقومات، سواء سياحية متمثلة في شواطئ البحر الأحمر والكثير من الثروات المعدنية القائمة في هذه المنطقة، ويتم تطوير حاليا ميناء سفاجا.

وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اجتماع رئيس الوزراء أمس، حول هذا الشأن، يهدف إلى وضع تصور لكيفية تطوير هذه المنطقة الواعدة، وهناك مخطط عام لتطوير هذه المنطقة.

وأشار إلى أن المخطط يتمثل في إقامة مناطق صناعية وزراعية ولوجستية بجوار ميناء سفاجا، وهدف اجتماع الحكومة؛ هو كيفية تفعيل هذا المخطط على أرض الواقع، وهناك توجه في هذا السياق بأن تكون هناك شراكات مع القطاع الخاص في تطوير هذه المنطقة الواعدة.

ولفت إلى أن الدولة تولي أولوية رئيسية لمسألة الصناعة، والرئيس السيسي أكد هذا الأمر كثيرا، فهناك فجوة دولارية، والتعاون بشكل هيكلي مع هذه الفجوة يتطلب توطين الصناعة ووجود مكون محلي في الصناعة؛ هو أمر مهم، وعلى أولويات الدولة، لذلك الدولة تقدم حوافز لتنمية الصناعة بطرق مختلفة بتخصيص أراضٍ أو المجمعات الصناعية، وتسليمها إلى المصنعين أو المشروعات الجادة/ وتسهيل عملية التراخيص.

الإعلامية قصواء الخلالي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن برنامج في المساء مع قصواء سامح الخشن منطقة المثلث الذهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

الزمالك ينعى أبرز مدربي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

فنانون يسحبون أعمالهم من المعرض الوطني الأمريكي احتجاجًا على تمويل إسرائيل ضد غزة

السيطرة على حريق في مجموعة من زراعات النخيل بأسوان

من هو الصحابي الذي كان يصلي ركعتين بعد الوضوء.. ومتى يفوت وقتهما؟

مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان قضية أمن قومي بالنسبة لمصر

البنتاجون تقر بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين في غزة

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ