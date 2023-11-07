محمد شبانة: حسام حسن خارج الترشيحات لتولي منصب المدير الفني للزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسام حسن ليس ضمن المرشحين لتدريب فريق الزمالك بعد إقالة أوسوريو من منصبه، مشيرا إلى أن الأقرب هو التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "رحيل مدحت عبد الهادي عن الجهاز الفني؛ بسبب أزمة محمود علاء، وخروج المدرب للحديث في وسائل الإعلام، والهجوم الذي حدث ضد أزمة اللاعب في هذا التوقيت، وهو الأمر الذي لم يعجب مسئولي النادي وقتها".

وأضاف: "الزمالك لديه أزمة في غياب بعض اللاعبين عن لقاء بيراميدز ومنهم مصطفى شلبي الذي يعاني من إصابة، وكذلك سيف الجزيري الذي يعاني من شد في الخلفية، وعمر جابر لديه شد في الضامة، ومحمد عبد الغني يعاني من كدمة قوية أيضا".