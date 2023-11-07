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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيد عبدالملك: مؤيد لقرار الزمالك بعرض فتوح للبيع.. وما فعله تكرر كثيرا

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، انه مؤيد لقرار مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص بيع اللاعبين مصطفى الزناري ومحمد صبحي وأحمد فتوح للبيع، مؤكدا أنه قرار طبيعي وهام للنادي من أجل اعادة الانضباط، ولن يكون تأثيره كبير من الناحية الفنية، رغم مطالبته في وقت سابق بتجديد عقد فتوح.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "طالبت بتجديد عقود فتوح ولكن بدون مبالغة مالية، لكن قرار رحيله لن يؤثر فنيا على النادي، واللاعب كان موجود والفريق يخسر العديد من المباريات والبطولات خلال الموسم الماضي".

وأضاف: "سبق وحدثت مشكلة مع أحمد فتوح وكان هناك مساندة جماهيرية للاعب، لكن الوقت حاليا هو وجود مساندة واضحة لإدارة النادي في قرار رحيله وعرضه للبيع، ما حدث في الكواليس ومحاولات اعادته للمعسكر مجددًا ولكنه رفض، ولذلك جاء القرار القوي بعرضه للبيع، كما تردد أنه تعاقد مع نادي زد الذي كان سيواجه الزمالك وهي (مصيبة كبيرة) لنادي الزمالك".

وأوضح: "سيف زاهر أخطأ في الحديث عن المفاوضات مع أحمد فتوح ولا يوجد شئ اسمه حسن نية، خصوصا أن فتوح مرتبط بعقد سار مع الزمالك وهو ما يلخص حال الكرة المصرية ومخالفة الانظمة التي يتم ضرب عرض الحائط بها. اعتراف زد بدخوله في مفاوضات مع فتوح مصيبة كبيرة، ولو تم تقديم شكوى رسمية سيكون هناك أزمة كبيرة لنادي زد".

وأكمل: "موضوع أحمد فتوح وتركه لمعسكرات المباريات تكررت في وقت سابق، ولن يفرق مع الزمالك سوى اللاعب المنضبط مثل أحمد سيد زيزو الذي يفصل بين الأمور، وكذلك محمود حمدي الونش مدافع الفريق، وفتوح دخل في أزمات كثيرة بسبب التجديد، ومنذ قدوم فيتوريا وهو بعيد عن تشكيلة منتخب مصر الأساسية، بسبب أزمة تجديد عقده، واصبح محمد حمدي هو رقم 1 في مركز الظهير الأيسر".

وتابع: "سبق وحدثت مشاكل كثيرة في الزمالك طرفها أحمد فتوح، وكان يتدخل محمود شيكابالا لحل بعضها، وقبل وجود المجلس الحالي كان هناك أزمات انضباطية داخل الفريق، وكل اللاعبين أصبحت حقوقهم مضمونة، حتى لو تأخرت مستحقاتهم المالية، والزمالك هو من يصنع اسماء النجوم بداية من زيزو والونش وقبلهم شيكابالا".

وأكد: "سخرية فتوح عبر السوشيال ميديا يبين عقلية فتوح، واللاعب خسر كثيرا ولا أريد استمراره في الزمالك مطلقا، وهو خسر مكانه في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بسبب ما فعله مع النادي".

وأشار إلى أن محمد صبحي ومصطفى الزناري سبق وارتكبوا نفس الأزمات، رغم التزامهم بالعودة لمعسكر الزمالك وخضوعهم للتحقيق، ولكن هذا لا يعفيهم من المسئولية.

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