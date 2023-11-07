عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجزرة جديدة.. 11 شهيدا و30 جريحا في قصف إسرائيلي على خان يونس

ارشيفي
ارشيفي

 

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي علي منزل لعائلة الأسطل مقابل مدرسة فرحانة وسط خان يونس خلف11 شهيدًا و30 إصابة حتى اللحظة.

وفي ذات السياق؛ فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي وحتي الآن الي  163 شهيداً ليرتفع إجمالي عدد الشهداء في الضفة منذ بداية العام الجاري 371 شهيداً.

وكانت شبكة قدس الإخبارية أفادت  بأن طيران الاحتلال دمر مسجد صلاح الدين الأيوبي شرق الزيتون جنوب غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات في محيط المستشفى الإندونيسي.

وانتشرت أيضا قوات الاحتلال حول مسجد طوالبة قرب مخيم جنين.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي  مركز شرطة القرارة بصاروخين وأنباء عن إصابات بين النازحين في المدرسة  المجاورة.

ومن جانبها ردت كتيبة جنين باستهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات على شارع حيفا  بصليات كثيفة من الرصاص. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

موضوعات متعلقة

كتائب القسام تعلن تدمير آليتين إسرائيليتين في خان يونس بقذائف الياسين 105

قصف إسرائيلي على خان يونس وغارات تدمر مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في غزة

ترشيحاتنا

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال يومين

جاكرتا ترد على اتهام إسرائيل باستخدام مستشفى إندونيسيا بغزة لإطلاق صواريخ

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

روسيا: تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن موقفنا غير مقبولة

برا وبحرا وجوا.. قوات الاحتلال تواصل قصفها على غزة لليوم الـ32


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

فيديو

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ