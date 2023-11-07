مجزرة جديدة.. 11 شهيدا و30 جريحا في قصف إسرائيلي على خان يونس

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي علي منزل لعائلة الأسطل مقابل مدرسة فرحانة وسط خان يونس خلف11 شهيدًا و30 إصابة حتى اللحظة.

وفي ذات السياق؛ فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي وحتي الآن الي 163 شهيداً ليرتفع إجمالي عدد الشهداء في الضفة منذ بداية العام الجاري 371 شهيداً.

وكانت شبكة قدس الإخبارية أفادت بأن طيران الاحتلال دمر مسجد صلاح الدين الأيوبي شرق الزيتون جنوب غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات في محيط المستشفى الإندونيسي.

وانتشرت أيضا قوات الاحتلال حول مسجد طوالبة قرب مخيم جنين.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي مركز شرطة القرارة بصاروخين وأنباء عن إصابات بين النازحين في المدرسة المجاورة.

ومن جانبها ردت كتيبة جنين باستهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات على شارع حيفا بصليات كثيفة من الرصاص.

