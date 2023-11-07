وزير الأوقاف: كلما حاول القتلة تبييض وجوههم فضحهم الله

كتب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك قائلا: “كلما حاول القتلة تبييض وجوههم واجتهدوا في تجنيد من يغسلون سمعتهم السيئة في القتل وصنعوا جماعات إرهابية موالية لهم ليلبسوها وحدها ثيابهم الملطخة بالدماء فضحهم الله على رءوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة .. أما آن للعملاء أن يستحوا من أنفسهم إن لم يستحوا من الله والخلق”.

وفي وقت سابق علق ، وزير الأوقاف، على تفاقم الأوضاع في غزة، عبر تويتر.

وكتب: “‏لا يمكن لمن لديه أدنى حس إنساني أن يحتمل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية فجة أما من يدعم هذا الاحتلال بأي لون من ألوان الدعم فهو شريك في جريمته”.

كما وجَّه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مواقفه المشرفة وطنيًّا وإنسانيًّا وعلى حماية أمننا القومي لأن التحديات ضخمة جدًا، وقد قيض الله (عز وجل) هذا الرجل العظيم ليقول بوضوح بأن سيناء خط أحمر، وأنها لن تكون وطنًا بديلًا لأحد، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية .



و أكد وزير الأوقاف أنه قد تم إصدار بيان مشترك وقَّع عليه كبار علماء دولة فلسطين مفتي القدس، ووزير الشئون الدينية، وقاضي قضاة فلسطين، وجميع القيادات الدينية بالإجماع، مؤكدين رفضهم التام لقضية التهجير، مشيدًا بموقف السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وموقفه البطولي والوطني والشجاع في رفضه لتهجير أهالي قطاع غزة، والحفاظ على القضية الفلسطينية.