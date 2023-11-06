الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لقبول الدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات

أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية، التابعة لوزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لقبول الدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وتشمل شروط القبول بأكاديمية الأوقاف ما يلي:

1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات .

2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول .

3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي .

4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا ، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات معينات أو متطوعات بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا.

وأوضحت الأكاديمية أن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، مطالبة الراغبين والراغبات تسجيل رغباتهم على الرابط التالي : اضغط هنا



من ناحية اخرى تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، 24 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023م، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/7/ 2023 م حتى الآن 312 مسجدًا منها ( 239 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (15) مليارًا و (272) مليون جنيه.