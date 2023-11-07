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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

باع هيروين لضابط شرطة.. المؤبد لـ عاطل يتاجر في المخدرات بأسيوط

الدائرة الرابعة عشر
الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطل ، بالسجن المؤبد لاتجاره في مادة الهيروين والشابو المخدر بدائرة قسم ثان بمدينة أسيوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار روميل شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .


تعود وقائع القضية رقم 8576 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للملازم أول عمرو حمودة علي معاون مباحث قسم ثان أسيوط تفيد قيام المتهم " حسني . ع . ح " 21 عاما ، عاطل ، بالاتجار في مادة الهيروين والشابو المخدر ويقوم بمزاولة نشاطه الإجرامي بمنطقة عزبة خلف .


وبتقنين الإجراءات قاد الملازم أول عمرو حمودة قوة من الشرطة السريين مستهدفا مكان تواجد المتهم لضبطه متلبسا أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي واستغل ضابط المباح عدم معرفة المتهم له من قبل وفور مشاهدته بالوقوف بقطعة ارض زراعية منتظرا أحد عملائه فتوجه إليه الملازم أول عمرو حمودة مستغلا عدم معرفة المتهم له من قبل وقام الضابط بمحاولة شراء تذكرة هيروين منه عن طريق إعطائه عملة ورقية فئة 100 جنيه عقب التفاوض مع المتهم على السعر وقام المتهم بإخراج كيس بلاستيكي شفاف من صديري كان يرتديه داخل جلبابه وشاهد ضابط الشرطة أن الكيس بداخله عدد من الأكياس مختلفة الأحجام لمادة الهيروين وعقب ذلك قام الضابط بالانقضاض عليه والإمساك به وأسرعت القوة للسيطرة عليه .

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وبتفتيش المتهم عثر على قطعتين لمادة الهيروين المخدر وكذا لفافتين لنفس المادة المخدرة و 4 أكياس شفافة لمادة الشابو المخدر و مبلغ مالي 10 آلاف و 270 جنيها وكذلك ميزان حساس ومقص وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة المبيعات .


كما اعترف المتهم بأنه يقوم بالاتجار في مادة الشابو المخدر ويقوم ببيع الجرام من مخدر الشابو بـ 400 جنيه ويتحصل على المواد المخدرة من أحد التجار بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح .

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