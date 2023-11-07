الشوق بعد الموت لا يحتمل .. أكرم حسني ينعي والده برسالة مؤثرة

احيا الفنان أكرم حسني ، عبر حسابه الرسمي على موقع والصور والفيديوهات الشهي إنستجرام ، ذكري وفاة والده الرابعة .

وعلق أكرم حسني على صورة نشرها لوالده اثناء لعبه كورة قدم فى نادي الزمالك قائلاً : الذكرى السنوية الرابعة لوفاة أبي ولا أملك إلا أن أقول أحسنوا لمن تحبون فإن الشوق بعد الموت لايحتمل.. الله يرحمك يا حبيبي.

وكان قد أعلن موسم الرياض عن استعداده لعرض مسرحية جديدة بعنوان “تطبق الشروط والأحكام” بدءا من يوم 10 نوفمبر القادم.

المسرحية بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران، ومن المفترض أن تقدم المسرحية على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.

وجاءت المسرحية ضمن سلسلة من الأعمال الاستعراضية التى أعلن عنها موسم الرياض خلال هذه الدورة ومنها مسرحية ليالي كوميدية وزواج اصطناعي وهي المسرحية التى اعتذر عنها الفنان محمد سلام أمس تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

تنوعت فئات تذاكر مسرحية تطبق الشروط والأحكام بين 17 فئة، على النحو التالي: -

- الفئة الأولى بـ 1350 ريال سعودي.

- الفئة الثانية بـ 950 ريال سعودي.

- الفئة الثالثة بـ 800 ريال سعودي.

- الفئة الرابعة بـ 650 ريال سعودي.

- الفئة الخامسة بـ 610 ريال سعودي.

- الفئة السادسة بـ 580 ريال سعودي.

- الفئة السابعة بـ 500 ريال سعودي.

- الفئة الثامنة بـ 450 ريال سعودي.

- الفئة التاسعة بـ 400 ريال سعودي.

- الفئة العاشرة بـ 320 ريال سعودي.

- الفئة الحادية عشر بـ 280 ريال سعودي.

- الفئة الثانية عشر بـ 250 ريال سعودي.

- الفئة الثالثة عشر بـ 160 ريال سعودي.

- الفئة الرابعة عشر بـ 130 ريال سعودي.

- الفئة الخامسة عشر بـ 110 ريال سعودي.

- الفئة السادسة عشر بـ 90 ريال سعودي.

- الفئة السابعة عشر بـ 80 ريال سعودي.