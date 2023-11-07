الشرقاوي: مبادرة "تصدير فعال" تعزز دور مصر كشريك استراتيجي في التجارة الإفريقية

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنه على هامش معرض التجارة الافريقية البينية بالقاهره، سيتم اطلاق مبادرة "تصدير فعال" في اليوم الثاني من المعرض، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر، وتأتي هذه المبادرة نتيجة شراكة استراتيجية بين شركة GIT-ZONE الدولية.

وجاءت فكرة مبادرة “تصدير فعال” لمساعدة المصانع والشركات المحلية في اختراق الأسواق الدولية بشكل منظم ومدروس من خلال دراسات احترافية وخطوات عملية وسياسات مستدامة للتواجد في الأسواق الدولية وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق المستهدفة.

وتهدف المبادرة ، إلى دعم المصانع والشركات المحلية في توسيع نشاطهم وتوجيه أعمالهم نحو الأسواق الدولية بطريقة منهجية ومدروسة.

وتتميز المبادرة بتقديم دراسات احترافية وخطوات عملية تساعد الشركات على تطوير استراتيجيات تصدير قائمة على المعرفة والتخطيط الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز القدرات التصديرية للشركات المحلية وتوفير استراتيجيات مستدامة تمكنها من تحقيق النجاح المستدام في الأسواق العالمية.

وأعرب الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن أن إطلاق مبادرة "تصدير فعال" خلال معرض التجارة البينية الأفريقية IATF يمثل خطوة هامة نحو دعم وتعزيز قدرات الشركات المحلية في مجال التصدير.

وأكد الدكتور الشرقاوي ، أن هذه المبادرة هي نتاج لشراكة استراتيجية بين شركة GIT-ZONE الدولية وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وفيما يتعلق بمعرض التجارة البينية الأفريقية IATF، أشار الدكتور الشرقاوي وكونه السفير المصري لهذه النسخة من المعرض إلى أهمية المعرض كواحد من أبرز الأحداث التجارية في القارة الإفريقية، مما يعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي في تعزيز التجارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بمبادرة "تصدير فعال"، أكد الدكتور الشرقاوي قائلاً: "نحن ندرك أهمية التصدير كمحرك للنمو الاقتصادي وتنويع الإيرادات لهذا فإننا نعتبر مبادرتنا أمانًا للشركات المحلية وفرصة لتحقيق نجاح مستدام في السوق العالمية، نحن ملتزمون بتقديم الدعم والمعرفة للشركات، وسنعمل بجدية على تمكين الراغبين في التصدير وتزويدهم بالأدوات والاستراتيجيات الضرورية لتحقيق النجاح.

وأعرب أيضًا أسامة فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة GIT-ZONE الدولية ورئيس لجنة التصدير والتعاون الدولي بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن فخره بإطلاق مبادرة "تصدير فعال" خلال معرض التجارة البينية الأفريقية IATF. وأشار إلى أهمية هذه المبادرة كوسيلة حيوية لدعم وتمكين الشركات المحلية في تحقيق التصدير بنجاح.

وعن مشاركته في معرض IATF، أكد السيد فهمي أن هذا المعرض يعد من أبرز الأحداث التجارية في القارة الإفريقية، وقال: "نحن نعتبر مشاركتنا في معرض IATF فرصة مميزة للتواصل مع الشركات والجهات الاقتصادية الإفريقية، وتوطيد علاقاتنا مع الأسواق الإفريقية."

بخصوص مبادرة "تصدير فعال"، أضاف السيد فهمي: "نحن نتفهم تمامًا أهمية دور الشركات في التصدير كمحرك للنمو وتنويع الإيرادات. نحن ملتزمون بدعم الشركات وتزويدها بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق النجاح في السوق العالمية، ونحن نعتبر مبادرتنا خطوة مهمة في هذا السياق.

وتستهدف مبادرة تصدير فعال المصدريين الذين لديهم جاهزية عالية و تمنحهم الفرصة التوسع بأعمالهم دوليًا بشكل احترافي بناءًا على الوضع الحالي و التجربة التصديرية والخطة التوسعية ومعايير محددة.

ويتوجب على المهتمين بالمشاركة في المبادرة ملء الطلب وحضور حفل إطلاق المبادرة لمعرفة التفاصيل الكاملة بعد ذلك، سيتم ترتيب اجتماع للتعرف على نشاط الشركة بعمق، وتقييمها بناءً على رؤيتها المستقبلية. سيتم أيضًا دراسة متطلبات الشركة والدراسات المبدئية الضرورية لتطوير استراتيجية دخول أسواق مستهدفة، هدف هذه الاستراتيجية هو تحقيق تصدير مستدام من خلال إقامة علاقات فعالة مع موزعين محليين ومعتمدين في الأسواق المستهدفة.

يعتبر إطلاق مبادرة "تصدير فعال" خلال معرض التجارة البينية الأفريقية IATF ومثل هذة المبادرات الفريدة يعكس التزامًا قويًا بتعزيز التجارة وتوجيه الشركات المحلية نحو تحقيق النجاح المستدام في الأسواق العالمية، نتوقع بشدة التفاعل والمشاركة المكثفة من قبل الشركات المهتمة، ونتطلع إلى تحقيق العديد من النجاحات وتعزيز القدرات التصديرية، وتعميق الروابط التجارية في هذا العالم المتغير بسرعة.