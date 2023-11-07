عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل سرق محتويات كشك كهرباء بالشيخ زايد

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل سرق محتويات كشك كهرباء بمدينة الشيخ زايد.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بسرقة محتويات كشك كهرباء بدائرة القسم. 

 

txt

الأكل حرام.. نورا في دعوى خلع: بيضربني على قفايا في الشارع

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد المتهم وتبين أنه عاطل في العقد الثالث من عمره وأمكن ضبطه وبحوزته "7 بارات نحاس مختلفة الأحجام، مفتاح" وجرى اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مديرية امن الجيزة سرق الشيخ زايد قسم شرطة أول الشيخ زايد النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

سرق تليفون وفلوس.. القبض على لص في سكن الطالبات المغتربات بالعجوزة

ابن عمتها ضيع مستقبلها في دقائق.. القصة الكاملة لـ فتاة البدرشين

الأكل حرام.. نورا في دعوى خلع: بيضربني على قفايا في الشارع

ابن اختي عمل العيب.. والد فتاة البدرشين: رجعت من الشغل لقيت المصيبة

إعترافات ذئب البدرشين: سرقت مفتاح شقة خالي واعتديت على بنته

بعد فاجعة شقة الطالبية.. حريق وحدة سكنية في الدقي مأساة جديدة

استغل غياب والدها.. فتاة البدرشين: ابن عمتي دخل البيت وتعدى علي بالقوة

700 جنيه.. صاحبة ديسكو تستدرج القاصرات من المحافظات إلى طريق الحرام.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قنبلة يدوية.. ليبرمان يقدم شكوى للشرطة بتهمة تهديد حياته

حرب الإبادة على غزة تهدد شركات الصهاينة بالإفلاس.. وهروب ملايين الدولارات

سامح شكري: حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى

القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية بمجلس الدولة.. صور

لديها قنابل وليس واحدة فقط..خبير يوضح طرق محاكمة إسرائيل دوليا على تهديها بالنووي

تحقيق فرنسي في علاقة روسيا بوضع علامة نجمة داود على مبان بباريس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ