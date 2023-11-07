وزير الاتصالات يتفقد مدرسة we بطوخ فى القليوبية .. صور

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تطورا رهيبا يوميا، حيث إن هذا القطاع أصبح قاسما مشتركا في كل القطاعات والصناعات، فهو مجال ذات أهمية كبري في كل القطاعات.



وأشار الوزير، خلال تفقده مدرسة we، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلي قطاعات الدولة نموا خلال السنوات ال6 الماضية، وهذا إن دل فإنما يدل علي مدى الاهتمام الكبير بالقطاع من قبل الدولة المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ووجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة لطلاب مدرسة we بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حث خلالها علي التعلم أوري وضرورة اكتساب الخبرات، حيث أن القطاع متطورا يوما عن يوم، فهو لا يقتصر علي فترة الدراسة فقط بالمدرسة أو التعليم العالي، بل يظل ملازم للإنسان طوال فترة حياته، حتي يتحكم في نوعية الوظيفة الخاصة بكل شخص، و"دائما فخور بيكم وإن شاء الله في تطور تام".

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