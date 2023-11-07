عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الاتصالات يتفقد مدرسة we بطوخ فى القليوبية .. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تطورا رهيبا يوميا، حيث إن هذا القطاع أصبح قاسما مشتركا في كل القطاعات والصناعات، فهو مجال ذات أهمية كبري في كل القطاعات.
 

وأشار الوزير، خلال تفقده مدرسة we، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلي قطاعات الدولة نموا خلال السنوات ال6 الماضية، وهذا إن دل فإنما يدل علي مدى الاهتمام الكبير بالقطاع من قبل الدولة المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ووجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة لطلاب مدرسة we بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حث خلالها علي التعلم أوري وضرورة اكتساب الخبرات، حيث أن القطاع متطورا يوما عن يوم، فهو لا يقتصر علي فترة الدراسة فقط بالمدرسة أو التعليم العالي، بل يظل ملازم للإنسان طوال فترة حياته، حتي يتحكم في نوعية الوظيفة الخاصة بكل شخص، و"دائما فخور بيكم وإن شاء الله في تطور تام".

8428dfd5-f65e-4f4d-bec6-897416aadc89
8428dfd5-f65e-4f4d-bec6-897416aadc89
66873500-7756-44fe-a4e9-b6b15b5e4d91
66873500-7756-44fe-a4e9-b6b15b5e4d91
b4807a91-cb58-444f-8287-ed5e265d9245
b4807a91-cb58-444f-8287-ed5e265d9245
القطاعات والصناعات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طوخ مدرسة we الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

موضوعات متعلقة

وكيل صحة القليوبية: تشكيل لجنة لفحص النفايات الطبية

عمرو طلعت: الانتهاء من خدمات الاتصالات في 19 قرية بالقليوبية ضمن حياة كريمة

وزير الاتصالات يتفقد عددا من المشروعات بقرى حياة كريمة فى القليوبية ..صور

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية ورورة ببنها

ترشيحاتنا

العراق.. قصف قـاعـدة عسكرية أمريكية بطائرتين مسيرتين

وزير الخارجية: حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلتها في الدول الأخرى

قنبلة يدوية.. ليبرمان يقدم شكوى للشرطة بتهمة تهديد حياته

حرب الإبادة على غزة تهدد شركات الصهاينة بالإفلاس.. وهروب ملايين الدولارات

سامح شكري: حقوق الإنسان الفلسطيني لا تقل عن مثيلاتها في الدول الأخرى

لديها قنابل وليس واحدة فقط..خبير يوضح طرق محاكمة إسرائيل دوليا على تهديدها بالنووي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ