جيش الإحتلال الإسرائيلي: مقبلون على أيام قتال كثيرة

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل مقبلة على أيام قتال كثيرة، وأن جيش إسرائيل سيتمتع بحرية نشاط دون قيود على تفعيل القوة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف «جالانت»، أن الفصائل لن تكون إطارا عسكريا وسلطويا في قطاع غزة، ولن يأتي أي تهديد منهم إلى إسرائيل.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، خرج من مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أكد خلالها الأخير، التزام البنتاجون بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها.