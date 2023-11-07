سقوط عنصر إجرامي بحوزته حشيش بمليون و750 ألف جنيه بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الإتجار .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطل ، له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .