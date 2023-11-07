عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

الشناوي ومحمد صبحي
الشناوي ومحمد صبحي

إدمان المراهنات.. حالة من الجدل اثيرت في الساعات القليلة الماضية بشأن تورط اللاعب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تطبيق المراهنات، وذلك بعدما زعم البعض وجود صور من المحادثات الشخصية لمحمد صبحي التي تفيد تورطه في تطبيق المراهنات.

وانقسمت آراء الجماهير إلي حد كبير بين من يري أن حارس مرمي نادي الزمالك متورط في تطبيق المراهنات، وبين من رفض تصديق تورط محمد صبحي في هذا التطبيق وأنها أخبار متداولة عارية من الصحة، خصوصًا عقب تداول أنباء عن وصول تلك الأخبار لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وخضوع محمد صبحي للتحقيق.

وبدا رواد السوشيال ميديا في السؤال عن حقيقة تطبيق المراهنات، وكيف يتم استخدامه وتورط لاعيبي كرة القدم في هذا التطبيق.. ويقدم لكم موقع "صدي البلد" الاخباري التفاصيل في التقرير التالي.

تطبيق المراهنات المراهنات حارس الزمالك إدمان المراهنات محمد صبحي صبحي الزمالك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الشناوي أحمد الشناوي حكم المراهنات المراهنات وكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

بلومبرج: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

مترو أنفاق للقناطر وقطار سريع لبورسعيد| طفرة في وسائل المواصلات خلال أيام.. خريطة المشروعات الجديدة بالمحافظات

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

أخوتنا بيتقــتلوا X بنقدم فن| بيومي فؤاد يخسر آلاف المتابعين بسبب سلام.. وأديب: “موسم الرياض مش هيقف”

ديون ونقص في العملة| إثيوبيا تتعرض لأزمة مالية طاحنة.. وآبي أحمد يتورط في صراع جديد

سحب الدبلوماسيين واستدعاء السفير| تركيا تتخذ خطوة جادة ضد إسر.ائيل.. وهذه حقيقة قطع العلاقات

ساعة واحدة| تغيير جديد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وهذا موعد انتهاء الأزمة رسمياً

تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين| حقيقة زيادة أجرة المواصلات وتذاكر مترو الأنفاق.. ومفاجأة بشأن الذهب

رّفَض هذه الزيادة وتخفيض بنسبة 50%| أول تعليق من الرئيس السيسي على تحرك أسعار البنزين.. توجيهات عاجلة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الأعلى لصناعة السيارات لبحث جذب الاستثمارات

مظاهرات لمنظمة الصوت اليهودي لوقف الإبادة الجماعية في غزة.. شاهد

قصة شركة تنوي الحكومة تأسيسها للمصريين بالخارج برأسمال مليار دولار.. التفاصيل كاملة

فلسطين.. مج.زرة جديدة في دير البلح

وزارة الصحة في غزة: ما يسمى بالممرات الآمنة أصبحت طرق موت

"وينك بابا".. شاهد طفل يستنجد بوالده بعد قصف الاحتلال منزله بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى

فيديو

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

أسعار السجائر الجديدة | بدء التطبيق من اليوم .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ