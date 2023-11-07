بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

إدمان المراهنات.. حالة من الجدل اثيرت في الساعات القليلة الماضية بشأن تورط اللاعب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تطبيق المراهنات، وذلك بعدما زعم البعض وجود صور من المحادثات الشخصية لمحمد صبحي التي تفيد تورطه في تطبيق المراهنات.

وانقسمت آراء الجماهير إلي حد كبير بين من يري أن حارس مرمي نادي الزمالك متورط في تطبيق المراهنات، وبين من رفض تصديق تورط محمد صبحي في هذا التطبيق وأنها أخبار متداولة عارية من الصحة، خصوصًا عقب تداول أنباء عن وصول تلك الأخبار لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وخضوع محمد صبحي للتحقيق.

وبدا رواد السوشيال ميديا في السؤال عن حقيقة تطبيق المراهنات، وكيف يتم استخدامه وتورط لاعيبي كرة القدم في هذا التطبيق.. ويقدم لكم موقع "صدي البلد" الاخباري التفاصيل في التقرير التالي.