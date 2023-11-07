محافظ الشرقية يؤكد أهمية إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ للحفاظ على مقدرات الدولة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات والإتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات والتعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق المهمة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظاً على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات ، وذلك لدفع عجلة العمل به والوقوف على أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ والعمل علي تذليها ، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة.

وكلف المحافظ السكرتير العام بمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمركز وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت لإفتتاحه والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

من جانبه أوضح سكرتير عام المحافظة أن المركز سيتم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية للحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وتقليص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.