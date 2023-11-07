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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أورمان الشرقية تنظم معرضاً جديدا لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بأولاد صقر

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية قيام جمعية الأورمان بتنظيم معرض جديد بقاعة المجد بمركز أولاد صقر لتوزيع الاثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية لدعم 400أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى بنى حسن وعزبة العرب وبنى منصور وقصاصين الازهار والشوافين  بمركز اولاد صقر فى محافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزراه التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء ليؤكد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

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من جانبه اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة “أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، أسطوانات غاز ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات”.

وأشار إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح  أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

الاجهزة التنفيذية الأجهزة الكهربائية أسر الأولى بالرعاية أسر الأكثر احتياجا الأسر الاولى بالرعاية الأسر الأكثر احتياجا التضامن الاجتماعي الأولى بالرعاية الأسر غير القادرة الفئات المستهدفة المجتمع المدني المشروعات الخيرية

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