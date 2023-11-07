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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يزور القاهرة اليوم

مفوض الأمم المتحدة
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

يبدأ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، زيارة تستغرق خمسة أيام إلى الشرق الأوسط للتواصل مع المسئولين الحكوميين والمجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان وسط الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

ويزور تورك القاهرة اليوم، الثلاثاء، للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري.

بينما سيقوم غدا، الأربعاء، بزيارة معبر رفح، الممر البري الوحيد إلى قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل والطريق البري للمساعدات إلى القطاع.

وقال تورك في بيان: “لقد مر شهر كامل من المذبحة والمعاناة المتواصلة وإراقة الدماء والدمار والغضب واليأس”. 

وأضاف: ″انتهاكات حقوق الإنسان هي السبب الجذري لهذا التصعيد، وحقوق الإنسان تلعب دورًا مركزيًا في إيجاد طريقة للخروج من دوامة الألم هذه”.

ومن المقرر أن يتوجه إلى عمان بالأردن يوم الخميس.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستنشئ مستشفى ميدانيا بسعة 150 سريرا في قطاع غزة لتقديم العلاج الطبي الأساسي للشعب الفلسطيني.

وغادرت خمس طائرات تحمل إمدادات ومعدات للمنشأة الطبية من أبو ظبي، وستقوم بتفريغ حمولتها في مطار العريش في مصر، قبل نقلها إلى قطاع غزة – على الأرجح بالشاحنات، عبر معبر رفح.

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق عن مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني بقيمة 20 مليون دولار، ومبادرة لجلب ما يقرب من 1000 طفل فلسطيني من قطاع غزة، إلى جانب عائلاتهم، لتلقي العلاج الطبي في الإمارات.

 

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