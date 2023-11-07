رئيس مياه الشرب بالغربية يتفقد أعمال تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل

أجري الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يرافقه الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بجولة تفقدية لمركز طنطا لمتابعة أعمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفر الساحل .



وجاءت التى تتضمن متابعة تقدم وجودة تنفيذ الأعمال والتأكد من تأمين الأعمال المنفذة فى المناطق المستهدف إليها الخدمة وهى قرى ( كفر خضر _ كفر مسعود _ كفر الكرسة الشرقى _ كفر الشرفا _ كفر الساحل ) والتى ينفذ بها المشروع بأطوال الشبكات والتى تبلغ ٦٤٢٤٠م ، وتبلغ السعة التصميمة والفعلية لمحطة معالجة الصرف الصحى من ٧٥٠٠م٣/يوم إلى ١٠٠٠٠م٣/يوم .

IMG-20231107-WA0027