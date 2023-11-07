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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسطل: استشهاد 50 صحفيا خلال حرب الإبادة الجماعية بغزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف الصحفيين

قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في غزة المحاصرة إسرائيليا جراء العدوان المتواصل.

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وأضاف نائب نقيب الصحفيين: " استشهاد أكثر من خمسين صحفياً بينهم 12 ارتقوا مع عائلاتهم جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة".

و نعت وسائل الإعلام الرسمي  الفلسطيني صحفي جديد ارتقى شهيدا مع استمرار الاحتلال لقتل الأبرياء والصحفيين في غزة.

ونعى الصحفيون شهيدهم الزميل في وكالة "وفا" محمد أبو حصيرة الذي ارتقى بعد قصف طائرات الاحتلال منزله بغزة.

وارتقى مع الشهيد عدد من أفراد عائلته.

وكان الاحتلال الصهيوني أقدم خلال الأيام الماضية على قتل عشرات الصحفيين في غزة.

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