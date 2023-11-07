وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ يفتتحان أول مركز تأهيل متكامل بالدقهلية

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة الدقهلية،اليوم الثلاثاء، يرافقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أول مركز تأهيل متكامل بالدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمركز شربين، وذلك لخدمة جميع قرى مركز شربين وعددهم 26 قرية وتوابعهم .

وأكدت القباج أن المركز تم بناؤه على مساحة 1200م، ومكون من طابقين ويقدم عددًا من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، منها 3 فصول حضانة ومكتب تأهيل و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة ووحدة علاج طبيعي ووحدة سيكوموتور و2 عيادة تخاطب ووحدة تأهيل بصري وعيادة سمعيات وتكامل حسب، بالإضافة إلى ورشة تدريب وقاعة تدريب.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كل السبل لدمجهم في المجتمع، حيث يضم المركز ورشة للأطراف الصناعية، وذلك طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر بالتنسيق مع القوات المسلحة.

من جانبه أكد محافظ الدقهلية أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة

فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات .

وقال " مختار " إن مبادرة حياة كريمة أصبحت مبادرة عالمية ومحط أنظار جميع دول العالم وهي سابقة أولي من نوعها لتطوير الريف المصري في زمن قياسي وبتكلفة مئات المليارات وهي هدية رئيس الجمهورية لأهالينا في القري.

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