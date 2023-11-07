صندوق مصر السيادي: نستثمر وفق دراسة الجدوى ونتوجه لصناعات النقل بالطاقة النظيفة

اكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن عملة الاستثمار في الأسواق الناشئة عملة شحيحة وهي رؤوس الأموال، وجزء كبير من خلق الشراكة هي دراسة الجدوي من حجم السوق.



جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .



وأشار إلي أن مصر سوق ضخم جدا رغم أنها من الأسواق الناشئة، خاصة مع التوجه لصناعات النقل والاتجاه نحو الطاقة النظيفة، والدولة تدعم ذلك الهدف بشكل قوي

وأضاف أنه يتم تقديم عقود منافسة من الشركات المحلية تنافس الشركات العالمية، وأن الصندوق مستثمر في شركة نيرك، مشيراً إلى أن الجنيه أو الدولار الذي نستطيع استثماره مع القطاع الخاص يجب أن يكون عائده كبيرا.



وأوضح أن الصندوق يستثمر بدراسة جدوي والسوق، وليس بالأمر المباشر وهدفه الربح.