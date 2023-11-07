دراجة لوتس الجديدة سعرها 94 ألف ريال

كشفت شركة لوتس المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن دراجتها الجديدة لوتس تايب 136 الكهربائية، وتشبه دراجة لوتس تايب 136 دراجة أستون مارتن 1R خفيفة الوزن.

دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية

تستخدم دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية إطارات مصنوعة يدويًا من ألياف الكربون يبلغ وزنها 10 كيلو جرام فقط، تحتوي سيارة لوتس تايب 136 الكهربائية علي أخف محرك بالعالم من HPS، حيث يصل وزن نظام محرك الدراجة الكهربائية Watt Assist Pro حوالي 1.17 كجم فقط، وتم تطويره بواسطة مهندس فورمولا 1 المحترف السابق في فريق Sky Phil Deignan.

دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية

بطارية دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية قابلة للإزالة وتشبه زجاجة الماء ، وتخرج قوة 193 كيلوووات /ساعة ، ويمكنها للبطارية أن تعطي الدراجة نطاق سير يصل الي 3 ساعات .

- سعر دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية :

دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية

تتوافر دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية بسعر 94 ألف ريال، وسيتم بيع 136 وحدة فقط من لوتس تايب 136 First Edition بعد طرحها في الأسواق .

دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية

تأتي الدراجات مرقمة بشكل فردي وترتدي زي رياضة السيارات الشهير باللونين الأسود والأصفر، و سيتم طرح الطراز القياسي للدراجة للبيع في عام 2024 .