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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دراجة لوتس الجديدة سعرها 94 ألف ريال

دراجة لوتس تايب
دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية 

كشفت شركة لوتس المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن دراجتها الجديدة لوتس تايب 136 الكهربائية، وتشبه دراجة لوتس تايب 136 دراجة أستون مارتن 1R خفيفة الوزن.

 دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية 

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تستخدم دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية إطارات مصنوعة  يدويًا من ألياف الكربون يبلغ وزنها 10 كيلو جرام فقط، تحتوي سيارة  لوتس تايب 136 الكهربائية علي أخف محرك بالعالم من HPS، حيث يصل وزن نظام محرك الدراجة الكهربائية Watt Assist Pro حوالي 1.17 كجم فقط، وتم تطويره بواسطة مهندس فورمولا 1 المحترف السابق في فريق Sky Phil Deignan.

 دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية 

بطارية  دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية قابلة للإزالة وتشبه زجاجة الماء ، وتخرج قوة 193 كيلوووات /ساعة ، ويمكنها للبطارية أن تعطي الدراجة نطاق سير يصل الي 3 ساعات .

- سعر دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية :

 دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية 

تتوافر دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية  بسعر 94 ألف ريال، وسيتم بيع 136 وحدة فقط من لوتس تايب 136 First Edition بعد طرحها في الأسواق .

 دراجة لوتس تايب 136 الكهربائية 

تأتي الدراجات مرقمة بشكل فردي وترتدي زي رياضة السيارات الشهير باللونين الأسود والأصفر، و سيتم طرح الطراز القياسي للدراجة للبيع في عام 2024 .

أستون مارتن 1R لوتس تايب 136 لوتس تايب 136 الكهربائية تايب 136 الكهربائية ألياف الكربون صناعة السيارات الكهربائية

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