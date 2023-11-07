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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. نصائح لتنظيف المصابيح الأمامية للسيارة.. الفرق بين هيونداي اكسنت RB وسيتروين سي إليزيه 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سيارتها الجديدة تويوتا كامري موديل 2025 ، وتنتمي كامري الي فئة السيارات السيدان ، وتعمل بالدفع الرباعي للعجلات وذلك بعد تطوير محركها ليناسب الطرق الغير ممهدة .

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات عدد كبير من إصدارات السيارات موديل 2023 ، وتقاربت أسعار هذه الطرازات من بعضها البعض بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ ، وذلك اثر علي توافر الطرازات الجديدة من السيارات لدي الوكلاء والموزعين واذا تم توافرها يتم إضافة سعر إضافي علي سعرها الأساسي " أوفر برايس" ، جاءه هذه الزيادات بسبب مرور قطاع السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .

الإضاءة الأمامية للسيارة من أهم عوامل السلامة التي يجب تحققها من أجل السير علي الطرق السريعة ليلا بدون أي مشكلة ، ودائما يتعرض أصحاب السيارات لضعف الإضاءة الأمامية بالسيارة وذلك نتيجة ترك الأتربة علي المصابيح الأمامية التي تفقدها لإمعانها ، وبالتالي لا تخرج الإضاءة من المصابيح بالشكل المطلوب وتكون ضعيفة .

أصحاب السيارات يجب أن يقوموا دئما بفحص سياراتهم ، وذلك للتأكد من عملها بشكل سليم بدلا من ظهور أعطال بها بشكل مفاجئ والاهتمام بـ السيارات المستعملة وصيانتها لا يختلف عن السيارات الجديدة .

تتواصل زيادات أسعار السيارات بشكل مستمر في الأسواق، نظرا لعدم توقف الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي، وهو ما أدي الي ارتفاع سعر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري .

تويوتا كامري 2025 هيونداي اكسنت RB سيتروين سي اليزيه 2023 أسعار JMC النقل الجديدة المصابيح الأمامية للسيارة الأعطال أسعار ميكروباص فوتون C2 ميكروباص فوتون C2 موديل 2024

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