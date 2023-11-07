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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من لبنان.. ضربات صاروخية كثيفة تستهدف شمال إسرائيل

من لبنان.. ضربات
من لبنان.. ضربات صاروخية كثيفة تستهدف شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإنطلاق رشقة كثيفة من الصواريخ من جنوبي لبنان نحو شمالي إسرائيل.

وسمعت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل عقب إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان ردا على الضربات الصاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة مسلحين بمنطقة شتولا جنوبي لبنان حاولوا إطلاق صاروخ مضاد للدروع.

وذكرت صحيفة اللواء اللبنانية في وقت سابق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت قذيفة بين بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان  أدت إلى احتراق كرم زيتون.

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سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة جنوب لبنان

ونقلت إذاعة النور اللبنانية عن وسائل إعلام لدولة الاحتلال قولها : يمكن القول إن "كريات شمونة" من دون حماية، فإطلاق النيران من قبل حزب الله سريع جداً ودقيق جداً، ولا نعرف كيف سيتمكن سكان المطلة و"مسكاف عام" و"مرغليوت" و"كريات شمونة" وغيرها من العودة إلى منازلهم.

لبنان إسرائيل شمال إسرائيل

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