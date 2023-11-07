عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج توجه رسالة قاسية لـ الاحتلال الإسرائيلي بسبب القصف الوحشي لغزة

النرويج وإسرائيل
النرويج وإسرائيل

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدى، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي قال إن هجومه كان لمحاربة حماس ولكن ما شاهدناه هو مقتل 10 آلاف شخص.

وأضاف وزير خارجية النرويج في تصريحات صحفية: "لسنا ببشر جيدين إن لم نهتم بما يحدث لسكان غزة".

وأشار إيدى إلى أنه لا بد أن نفكر في كيفية تحقيق حل سلمي في الشرق الأوسط لأن النزاع سينتهي في يوم ما، لافتا إلى أنه ليس هناك بديل عن حل الدولتين.

وشدد وزير خارجية النرويج على أن أطراف النزاع لابد أن يكون لديهم التزام بالقانون الدولي للتمييز بين المقاتلين والمدنيين.

ولفت إلى أن النرويج تتحدث مع كل الزعماء ومع الأمم المتحدة بشأن التطورات في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة خارجية النرويج، إن النرويج تعتقد أن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي بقصفها لـ قطاع غزة ما أدى إلى تسوية أحياء كاملة بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.

ذكرت الخارجية أنه بينما تؤيد أوسلو حق إسرائيل في الدفاع عن النفس فإنه يجب الإلتزام بالقانون الإنساني.

وأضافت أن هذا يعني التمييز بين المقاتلين والمدنيين وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق ضرر مفرط بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكدت : "نعتقد أنه كانت هناك حالات لم يتم فيها احترام هذا التناسب وهذا التمييز بشكل كامل".

أحياء كاملة سويت بالأرض..رد محترم لخارجية النرويج على حرب الاحتلال الفظيعة

النرويج: الحصار الكامل على غزة لا يتماشى مع القانون الدولى للحرب

النرويج الاحتلال الاسرائيلي حماس إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج غزة إسرائيل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

موضوعات متعلقة

أحياء كاملة سويت بالأرض..رد محترم لخارجية النرويج على حرب الاحتلال الفظيعة

النرويج: الحصار الكامل على غزة لا يتماشى مع القانون الدولى للحرب

رئيس وزراء النرويج: ممارسات إسرائيل تجاه غزة تتجاوز القانون الدولي

وزير خارجية النرويج : نعتزم دعما ماليا إضافيا إلى غزة.. ويجب حل الدولتين

منتخب إسبانيا يفوز على النرويج ويبلغ نهائيات أمم أوروبا

ترشيحاتنا

سلسلة انفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية في ريف دير الزور بـ سوريا

الصحة: علاج 97.1% من إجمالي قوائم الانتظار بمحافظة الغربية خلال أكتوبر الماضي

ارتفع أمام 6 عملات.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 الخميس

عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

وظائف خالية بشركة مصر للطيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

ببطانة أم لا.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي في أحدث ظهور لها

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ