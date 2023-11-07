النرويج توجه رسالة قاسية لـ الاحتلال الإسرائيلي بسبب القصف الوحشي لغزة

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدى، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي قال إن هجومه كان لمحاربة حماس ولكن ما شاهدناه هو مقتل 10 آلاف شخص.

وأضاف وزير خارجية النرويج في تصريحات صحفية: "لسنا ببشر جيدين إن لم نهتم بما يحدث لسكان غزة".

وأشار إيدى إلى أنه لا بد أن نفكر في كيفية تحقيق حل سلمي في الشرق الأوسط لأن النزاع سينتهي في يوم ما، لافتا إلى أنه ليس هناك بديل عن حل الدولتين.

وشدد وزير خارجية النرويج على أن أطراف النزاع لابد أن يكون لديهم التزام بالقانون الدولي للتمييز بين المقاتلين والمدنيين.

ولفت إلى أن النرويج تتحدث مع كل الزعماء ومع الأمم المتحدة بشأن التطورات في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة خارجية النرويج، إن النرويج تعتقد أن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي بقصفها لـ قطاع غزة ما أدى إلى تسوية أحياء كاملة بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.

ذكرت الخارجية أنه بينما تؤيد أوسلو حق إسرائيل في الدفاع عن النفس فإنه يجب الإلتزام بالقانون الإنساني.

وأضافت أن هذا يعني التمييز بين المقاتلين والمدنيين وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق ضرر مفرط بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكدت : "نعتقد أنه كانت هناك حالات لم يتم فيها احترام هذا التناسب وهذا التمييز بشكل كامل".