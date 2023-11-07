وزير الرياضة: نهدف لتعزيز الشمول الرقمي والمالي داخل مراكز شباب الجمهورية

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة (وحدة الشمول الرقمي والمالي) وبنك مصر، لتعزيز الشمول الرقمي والمالي للشباب داخل مراكز الشباب، بحضور وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي شريف لقمان، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، وممثلي قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري وقيادات الوزارة.



ووقّع البرتوكول، اليوم /الثلاثاء/، من جانب وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد مازن الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب بنك مصر، عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويهدف التعاون في هذا البروتوكول إلى تنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت شعار "جيل لبكره"؛ بهدف دعم وتدريب الشباب المصري من طلبة الجامعات، والخريجين، وذوي الهمم في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي وكيفية استخدام الأساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية والتقنية وإقامة مشروعات ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، مما يضمن لهم دخلًا مناسبًا ومستقرًا يستطيعون من خلاله استثماراتهم ومدخراتهم لرفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية المصرية 2030.



وفي كلمته، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير للبنك المركزي وبنك مصر علي التعاون مع الوزارة للربط والتنسيق في ملفات الرياضة المصرية، بالإضافة إلى ملف الشمول الرقمي والمالي، مؤكدًا أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصار واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.



وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل على تمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.



وأشار الوزير إلى أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا: "الشباب طاقة كبيرة ومتجددة ودورنا هو الاشتراك معهم في العطاء، حيث أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل".



من جانبه، صرح وكيل محافظ قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، شريف لقمان، بأن توقيع البروتوكول اليوم يأتي استكمالاً لأوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي، حيث يأتي الاهتمام بالشباب تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية ممثلة في جميع مؤسساتها، كما يعمل البنك المركزي على توجيه البنوك للوصول إلى الشباب من خلال الاستفادة من أوجه التعاون مع الوزارة وتنظيم حملات للتوعية المالية على أهمية الشمول المالي والتحول الرقمي والعمل على توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتماشى مع متطلباتهم، متوجهًا بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لملف الشمول الرقمي بين الشباب.



فيما أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، حرص البنك الدائم على دعم الشباب في كافة المجالات، ومن ذلك دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية وأن الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصري وذلك من خلال البروتوكولات التي تهدف لدعم الأنشطة الرياضية مع الوزارة، كما أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات.



ويتضمن البروتوكول أيضًا دعم وتنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهليهم في شتي المجالات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتعريف الشباب باستراتيجية وأهداف الدولة المصرية للتحول الرقمي، وتحسين الوعي والمعرفة وتواصل الشباب وتبادل الخبرات التعليمية والفنية، وإلقاء الضوء علي دور الشركات والبنوك في تحقيق الشمول الرقمي والمالي ومعرفة أهمية التحول الرقمي وتطبيقاته، ودعم دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم شعور الشباب باهتمام الدولة بتأهليهم وصقل تجاربهم والانخراط في الأنشطة الشبابية، والتوعية والتدريب علي استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة للاستفادة من خدمات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل مشتركة بين الطرفين لتنفيذ بنود ومهام مذكرة التفاهم.



وتقوم وزارة الشباب والرياضة باختيار مراكز الشباب والمنشآت الشبابية بالمحافظات من حيث كثافة الشباب لتقديم الملتقيات والدورات التدريبية اللازمة، وإنشاء جناح خاص بكل مركز شباب باسم المبادرة لمدة ثلاثة أيام متصلة، بجانب تقديم حقائب تدريبية عن المواد التدريبية العلمية والعملية للمبادرة من خلال مدربين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط.



فيما يقوم بنك مصر بتقديم المنتجات والخدمات المالية ضمن الحملة الوطنية للشمول المالي بمزايا خاصة للشباب المشارك على مستوى الجمهورية وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، والاشتراك مع الوزارة لإعداد خطة عمل لتنفيذ المبادرة وتقديم الخدمات والمنتجات للشباب مع التركيز على المحافظات والمدن والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ونشر الوعي والثقافة المالية باستخدام الوسائل التعريفية والترويج لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل ومبسط.



كما حضر توقيع البروتوكول، من جانب البنك المركزي، خالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي، وسالي عبد القادر مدير عام إدارة التثقيف المالي، ومن بنك مصر، هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي، وأحمد عادل نائب أول مدير قطاع الشمول المالي، ومن جانب الوزارة، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وسعد نديم مسئول وحدة الشمول الرقمي والمالي بالوزارة.