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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثير عن أماكن استخراج بطاقة “ كارت ” الخدمات المتكاملة،  للاستفادة من مميزات كارت الخدمات المتكاملة الذى يمكن لحامله  الحصول على معاش شهري والعلاج واستخدام المواصلات والاعفاء من المصاريف الدراسية ، وفى السطور التالية نوضح الشروط والأوراق المطلوبة. 

 

أماكن استخراج بطاقة “ كارت ” الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، عن أماكن حملة هنوصلك ليوم الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ والخاصة باستخراج كارت الخدمات المتكاملة وأيضا عن أنواع الإعاقة المسموح لها استخراج البطاقة .

يبحث الكثير من المواطنين، عن أماكن وطريقة استخراج بطاقة “ كارت ” الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، دليلا بأماكن تواجد حملة “هنوصلك” في عدد من المحافظات.

ويمكن معرفة أماكن تواجد حملة “هنوصلك” الخاصة بـ استخراج بطاقة “ كارت”  الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال العناوين التالية:
 
٠ مركز دار السلام بمحافظة سوهاج .

. مركز أبو صير  بمحافظة الإسماعيلية.
. مركز كبريت البحارة بمحافظة السويس .
. مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية .
. مركزي شبين ومنوف بمحافظة المنوفية .
. مركزي شبين القناطر وقليوب بمحافظة القليوبية.

وكما يوضح الانفوجراف التالي، تفاصيل حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمستحقين في العناوين الموضحة بالجدول أدناه.

 يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التظلم لرفض طلبات استخراج  بطاقة الخدمات المتكاملة و إثبات الإعاقة .. وفى السطور التالية نوضح تفاصيل القرار الذى أصدرته وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة تظلمات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة .

نص قرار لجنة التظلمات 

وكانت قد أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المُقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة “كارت” إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة، وذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومدير المجلس الطبي بالمحافظة، والاستشاري الطبي المختص بحسب نوع الإعاقة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعى المختص، كما أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

إعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقها البطاقة

وتختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على “ كارت ”بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقها البطاقة، وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقيمين الطبي والوظيفي.

وجاء القرار استنادًا لحكم المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨.

وتتلقى  اللجنة تظلمات الجمهور الخاصة بـ "كارت " بطاقة الخدمات المتكاملة في البداية ورقياً من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ومكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الجمهور ورقمه 15044 وذلك لحين  الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.
 

حملة هنوصلك 
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة “كارت ”خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيماناً من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وتسخِّر الوزارة كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.


شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
 

إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، تقرير طبي مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان اوهيئاتها، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية ، أو المستشفيات الخاصة

خطوات التقديم بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم. 
بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة. 
بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات
قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية
في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك
بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة
الأعاقات التي تدخل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

أنواع الإعاقة للتسجيل فى المرحلة الثالثة 
الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة من استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تتضمن الإعاقة البسيطة، وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يستطيع القيام بها دون مساعدة، وكذلك الإعاقات الحركية البسيطة، تضمن ما يلي:

 

  • الإعاقة البصرية «ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل»
  • الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.
  • وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة.
  • شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.
  • ضمور العضلات البسيط.
  • تيبس المفاصل.
  • إصابات وتشوهات العمود الفقري.
  • بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.
  • عيوب خلقية.
  • ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.
  • الشلل الدماغي البسيط.
  • خلل بالأعصاب الطرفية.
  • الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:-
  • الثلاسيميا
  • أنيميا البحرالمتوسط
  • الأنيميا المنجلية
  • الهيموفيليا

  • انواع الاعاقات التي تستخرج بطاقة الخدمات المتكامله
    فقد السمع التام
    الشلل الدماغي
    الحالات المتقدمة من ضمور العضلات
    الشلل الرباعي
    الإعاقات الذهنية الشديدة
    الشلل النصفي الطولي أو السفلي
    اضطراب طيف التوحد
    شلل الأطفال الشديد
    الإعاقات المتعددة
    البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم
    كف البصر
    ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ
     
إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات أنواع الإعاقة

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