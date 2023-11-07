متحدث الصحة في غزة: المستشفيات عاجزة عن تقديم أي خدمات| فيديو

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث بأسم وزارة الصحة في غزة، إن هناك 1071 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل، بالإضافة إلى 22 ألف وحدة سكنية تم إبادتها بالكامل في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 192 من الطواقم الطبية

وأضاف أشرف القدرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن البنية التحتية والطرق، وبعض الأحياء تم إبادتها بالكامل، مشيراً إلى أنه تم تدمير 40 سيارة إسعاف، و120 مؤسسة صحية و مستشفى تم قصفها و دمرت بشكل تام.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إلى أنه تم استشهاد 192 شهيداً من الطواقم الطبية، لافتاً إلى أن أكثر من 70% من استهداف الاحتلال الإسرائيلي على غزة من النساء و الأطفال، وكبار السن.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات قطاع غزة اليوم أصبحت عاجزة عن تقديم أي خدمات صحية لجرحى العدوان الإسرائيلي.