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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ما هي نبوءة إشعياء التي تحدث عنها نتنياهو وعلاقتها بمصر؟.. واستخدامه للإشارات الكتابية لتبرير جرائمه على غزة تحت ستار الدين

جانب من الحوار
جانب من الحوار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الأربعاء 25 أكتوبر، إنه سيحقق «نبوءة أشعياء» فى الحرب التى يشنها على قطاع غزة، واصفًا الفلسطينيين بأنهم «أبناء الظلام»، حسب تعبيره، والإسرائيليين بـ«أبناء النور»، وفق قوله لذلك تواصل موقع صدي البلد مع الدكتور احمد صلاح الاستاذ بكلية الاداب جامعة عين شمس ، لمعرفة كافة التفاصيل والكشف عن اكاذيب رئيس الوزراء الاسرائليى

الدكتور احمد صلاح والزميل حسام الفقي

كشف الدكتور احمد صلاح استاذ العبري بكلية الاداب جامعة عين شمس ، نبوءة إشعياء التي تحدث عنها نتنياهو وعلاقتها بمصر ، متابعاً  قال نتنياهو "سنحقق نبوءة إشعياء، لن تسمعوا بعد الآن عن الخراب في أرضكم، سنكون سببا في تكريم شعبكم، سنقاتل معا وسنحقق النصر". تلك الكلمة التي فيها إحالة إلى الفقرة 18 من الإصحاح 60 من نفس السفر: "ولا يُسمع بعد ظلم في أرضك، ولا دمار أو خراب داخل تخومك، بل تسمين أسوارك خلاصا، وأبوابك تسبيحا".

 

 أكد الدكتور أحمد صلاح، أستاذ العبرية في كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتحويل الحرب ضد قطاع غزة إلى صراع ديني، وقد تحدث نتنياهو في تاريخ 25 أكتوبر عن "نبوءة إشعياء" وربطها بمصر، معتبرًا الفلسطينيين "أبناء الظلام" والإسرائيليين "أبناء النور".

وقال الدكتور أحمد صلاح خلال حواره لصدي البلد ، إن نتنياهو يحاول استخدام الإشارات الدينية لتبرير القتل والعنف ضد الفلسطينيين والعرب، مشيراً إلى أن استخدام مصطلح "عماليق" يحمل دلالات دينية في التوراة، حيث يأمر الله بمحو ذكرهم .

وأضاف ، أن نتنياهو يحاول تبرير قتل الفلسطينيين بأمر من الله، وهو افتراء على الله وذنب كبير.

وأوضح الدكتور أحمد صلاح أن نبوءة إشعياء هي جزء من العهد القديم وتحمل نبوءات حول مستقبل الشعب اليهودي، وتصف إسرائيل بأنها "أمة النور" وتتنبأ بنصرها في المستقبل، ويستخدم نتنياهو هذه النبوءة لرفع الروح المعنوية وتحشيد الشعب الإسرائيلي خلفه في الحرب ضد قطاع غزة.

 

وأشار الدكتور أحمد صلاح إلى، أن نتنياهو يسعى لتحقيق الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي من خلال تصوير الحرب ضد الفلسطينيين والعرب على أنها حرب دينية بين "النور" و"الظلام"، حيث يرمز "النور" إلى إسرائيل والدول الغربية، و"الظلام" إلى حركات المقاومة الفلسطينية والعرب.

وأضاف: نتنياهو حاول يستدعي تلك النص الديني لإسقاطه على الفلسطينيين والعرب أملا في التخلص منهم ومحاولة تبرير القتل بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهو ما يعد ذنبا كبيرا لأنه افتراء علي الرب، مشيرة إلى أن تلك المصطلح بدأ يظهر في الكتب العادية منذ 1974  قبل أي قبل حرب غزة بدعوى قتل الفلسطينيين دون الرأفة والرحمة بهم وقتل أي عربي من الرضيع وحتى الشيخ العجوز.

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من هو إشعياء


جدير بالذكر أن إشعياء كان نبيًا يهوديًا بارزًا في المملكة الجنوبية ليهوذا -أحد أبناء النبي يعقوب (إسرائيل) الاثني عشر-، وقد جرى توثيق نبوءاته في سفر إشعياء في التناخ.

تتميز نبوءة النبي إشعياء بتنوعها وشموليتها، إذ تغطي مجموعة واسعة من المواضيع والتطورات التاريخية المحتملة، وتتناول النبوءة قضايا مختلفة بما في ذلك السياسة والدين والتاريخ، وتشمل تنبؤات بالحروب والملوك والشعوب.

وقد انتقدت عالمة الكتاب المقدس "آن ماري بيليتييه" تصريحات نتنياهو، والتي وصفتها بأنها يوجد بها "إشارة مبتذلة"، وقالت إن الذي يسير في الظلام في سفر إشعياء ليس "العدو" المجاور، بل اليهود أنفسهم، الذي يمر "بكل تأكيد بمحنة سياسية وروحية"، مشددة على أن معنى النص لا يدعم ما ذهب إليه بنيامين نتنياهو، خاصة أن هذا الكتاب معقد للغاية و"لا يمكن فهمه إلا في ضوء السياق التاريخي في ذلك الوقت".إن سلطات الاحتلال تذهب في كثير من الأوقات إلى استمالة قلوب المستوطنين الصهاينة عبر النصوص الدينية اليهودية، في تجميعهم نحو هدفهم الأسمى منذ الإعلان عن قيام كيانهم المزعوم، وهو "إسرائيل الكبرى"، ذلك الهدف الذي لن يصلوا إليه بأي حال، لأن كل احتلال إلى زوال.

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