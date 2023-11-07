محمد فهيم: مفيش خلاف بين بيومي فؤاد وسلام وإحنا متربيين على القضية الفلسطينية

قال الفنان محمد فهيم، إنه سعيد باختيار اسمه لتكريمه ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وأشار محمد فهيم، إلى أنه مستمر في عرض مسرحيته الناجحة شارلي شابلن مستمرة، وسيقدم منها عرضين يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضح محمد فهيم سر استمرار عرض قائلا: "السر في الإخلاص.. كل العناصر اتفقت على هدف واحد إننا نقدم أحسن حاجة للجمهور".

وعلق محمد فهيم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام الأخيرة.

وقال محمد فهيم: "بيومي فؤاد أخويا الكبير وسلام صاحبي وأخويا وكلهم أخواتي وأنا ضد إننا نقعد نعلق على بعض ونتكلم ومفيش أي خلاف".

واستطرد: "القضية الفلسطينية جوه الشعب المصري ومتربيين عليها وإحنا صغيرين ومش عاوزين الحقن اللي بتحصل في العالم الافتراضي تخلي الخلاف في التعبير يتحول لفتن وفرق .. في كيانات عاوزانا نبقى حاجات صغيرة ولازم منركزش مع الحقن دي".

تكريم محمد فهيم

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، الفنان الشاب محمد فهيم كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحى 2022 /2023 بالدورة الثامنة عن أدائه الفنى المتميز عن مسرحية تشارلى شابلن.

الفنان محمد فهيم بدأ مسيرته الفنية بالتمثيل على مسرح جامعة القاهرة أثناء دراسته بكلية التجارة في بدايات الألفية الثالثة،وتتلمذ على يد المخرج خالد جلال حيث التحق بورشة مركز الإبداع الفني بالقاهرة وشارك بالتمثيل في العرض المسرحي "قهوة سادة " ، ثُم توالت مُشاركاته في السينما والمسرح والدراما .

كانت أول مشاركاته في التلفزيون عام 2003 في مسلسل "فارس الرومانسية " عن قصة حياة الأديب المصري الراحل يوسف السباعي واشتهر بأدائه لشخصية الممثل الكوميدي المصري الراحل إسماعيل ياسين في مسلسل "الشحرورة" في عام 2011 ، و آخر أعماله هي مسرحية " تشارلي شابلن " والتي حصلت علي إشادة الجمهور والنقاد .